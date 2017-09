Hinnaline metall kulla ja hõbeda varjus, mis toob Vene ettevõttele sisse miljardeid dollareid

Palladium Foto: Wikipedia

Väärismetallid on vastavalt definitsioonile haruldased metallid, millel on majanduslikult kõrge, suhteliselt stabiilne väärtus. Populaarseimad nendest on kuld ning hõbe, mille kõrval eksisteerib aga veel kaks vähemtuntud metalli – hõbevalged pallaadium ning plaatina, kirjutab LHV finantsportaal.