Hinnang maksupoliitikale: hävitav

Eesti arvamusliidrite ja ettevõtjate hinnang Keskerakonna juhitava valitsuse maksupoliitikale on armutu: see ei kõlba mitte kassi saba allagi, kirjutab Äripäev.

„Praeguse valitsuse maksupoliitika on nagu paanikaosakond number seitse, mille ainus eesmärk on tulekahju kustutamine, kusjuures tulekahju süütajaks on nad ise,“ ütleb Altia Eesti juhatuse esimees Kristel Mets.

„Lisaks on maksupoliitika lühinägelik ja täidab ainult 2018. aasta eelarvet. Tundub, et mis tuleb ülehomme, ei ole selle valitsuse huviorbiidis.“

Tanki loovjuhi Joel Volkovi hinnangul on valitsuse tegevust väga raske maksupoliitikaks nimetada. „Pigem on tegu pidevate maksukatsetustega,“ arutleb ta.

