Hinnatõus sunnib korteriostjad eramuid noolima

„Kui masu põhjas maksis Tallinnas keskmine korteri ruutmeeter 701 eurot, siis nüüd on see üle 1800 euro. See on aga omakorda kärpinud paljude perede plaane endale kodu soetada, sest hinnad on muutunud lihtsalt kättesaamatuks,“ ütles Pindi Kinnisvara maakler Olav Leok.

„Neile aga, kes siiani endale uut kodu lubada saavad, on üha huvipakkuvamaks alternatiiviks rida-, paaris- ja eramajad, sest korterite ja eramute hinnavahe on sisuliselt olematuks muutunud. Eramute soetamist soosib ka asjaolu, et tavaliselt korterist suuremasse eramusse mahuvad privaatselt elama ka erinevate põlvkondade esindajad,“ rääkis Leok.

„Kindlasti ei soovita me kõikidel koduvahetajatel ruttu enda korterit maha müüa ja asemele eramu soetada. Eramu hooldamine on märksa ajakulukam, suurem osa eramurajoone paiknevad ka koolidest, lasteaedadest jms kaugemal. Korteri eramuks vahetamine peab ikka lähtuma iga pere reaalsetest võimalustest, vajadustest ja soovidest. Küll julgeme väita, et järgneva paari aasta jooksul on krundi- ja eramuturg mõnevõrra kiiremini arenev,“ lisas Leok.