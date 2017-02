Konjunktuuriinstituudi Eesti-Läti piiriülese ostmise uuringus toodi välja ka alkoholi hinnad kahel pool piiri. Kui paneksite ostukorvi ühe igast välja toodud tootest, siis hinnavahe tuleks kokku ligi 30 eurot. Selgub aga seegi, et lisaks erinevale aktsiisile on juba toote alghind Lätis tunduvalt väiksem.

Kes veel ei tea, siis alkohol on Lätis tõesti soodsam kui Eestis. Konjunktuuriinstituudi andmetel rändas eelmisel aastal Lätti aasta varasemaga võrreldes 8,5 miljonit eurot enam maksuraha. Lätlased on tänulikud ja neil ei näi olevat kavatsust oma aktsiisipoliitikaga järele tulla. Nad on saamas lausa Baltikumi alkoparadiisiks, sest ka Leedu kaalub tõsiselt aktsiiside tõstmist. Kõige suurem hinnavahe on kahes riigis Jägermeistril ja meie aul ja uhkusel Vana Tallinnal. Väiksem on vahe kallima otsa viina puhul. Tundub, et enim tasubki Lätist osta muud kanget alkoholi (va viin) ja õlut.





Väga põnev on aga vaadata hinna komponente. Läti alkoholi alghind enne riigi sekkumist on juba iseenesest tunduvalt madalam. Alghind koosneb siis näiteks sisseostu hinnast, töötajate palkadest, muudest kuludest, mis ettevõtja on kandnud ja lõpuks ka marginaalist ehk sellest, mis summa müüja endale saab. Läti piiri ääres olevad kauplused on selle viimase osa eriti madalale ajanud.