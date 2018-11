Hinnavõrdlus: milline elektri- või gaasimüüja on kõige kallim?

Soodsaim börsipakett, Eesti keskmise tarbija* näitel, on Imatra Elektri pakett, mille kulu oleks 188 eurot aastas (marginaaliga 0.18 s/kWh, kuutasu 0 €, tegemist kanalipõhise kampaaniahinnaga). Sarnasesse kanti jäid veel ka 220 Energia ja Eesti Gaasi paketid, need olid aasta lõikes vaid kuni paar eurot Imatra Elektri omast kallimad. Kõige kallim pakkujatest on aga Eesti Energia, mille börsipaketi kulu oleks 213 eurot aastas. See on soodsaimast pakkujast 26 euro st 14% võrra kallim ja mõjutatud ennekõike 1,99 € fikseeritud kuutasu komponendist. Tuleks arvestada, et kuna Eesti Energial pole läbipaistvat hinnastamist vaid hind sõltub tarbijast, siis võib see erineda võrdluses kasutatud hinnast.

Fikseeritud hinnaga pakettidest on soodsaim 220 Energia pakett, mille aastane hind on 194 eurot (päevane tariif 6.09 s/kWh, öine 5.09 s/kWh). Fikseeritud hinnaga pakettidest aga kõige kallim on Eesti Gaasi pakett, aastase kuluga 269 eurot. See on aga kõige soodsamast paketist 75 euro ehk 39% võrra kallim. Ka Eesti Gaasil pole läbipaisvat hinnastamist st nende pakettide hind sõltub tarbijast ja võib seepärast erineda võrdluses kasutatud hinnast.

Kes on soodsaim gaasimüüja?





Soodsaimat muutuv või börsihinnaga paketti, Eesti keskmise tarbija* näitel, pakub 220 Energia aastase kuluga 211 eurot (gaasihind 3.30 senti/kWh). Kõige kallim pakett on Alftom Gaasi ja Soojuse OÜ-l, kuluga 293 eurot aastas. See hind on soodsaimast variandist 39 protsenti kallim. Börsihinnaga pakette pakuvad täna turul ainult Alexela ja 220 Energia ja need on sarnased muutuvpakettidega kuna muutuvad igakuiselt.

Fikseeritud hinnaga pakettidest on soodsaim 220 Energia pakett aasta kuluga 212 eurot (gaasihind 3.33 senti/kWh). Hetkel pakub fikseeritud pakette ainult kolm gaasimüüjat (220 Energia, Eesti Energia ja Alexela), kallim neist on Alexela Energia pakett aasta kuluga 231 eurot, mis on soodsaimast 19 eurot ehk 9 protsendi võrra kallim.

Kuidas käib elektri- ja gaasimüüja vahetamine?

Elektri- kui ka gaasimüüja vahetamise protsess on suurematel müüjatel veebipõhine, võtab viis kuni kümme minutit ja on tarbijatele tasuta. Vahetusprotsessiga ei teki elektri- või gaasitarne katkestusi. Uus müüja lõpetab vana lepingu tarbija eest ise. Müüja vahetus toimub hiljemalt ülejärgmise kalendrikuu vahetumisel.

* Statistikaameti andmetel on keskmine energiatarbimine Eesti leibkondades 3464 kWh elektrienergiat ja 610 m³ (6 381 kWh) maagaasi aastas. Kulu aastas sisaldab energia osa elektriarvest ja gaasiarvest koos käibemaksuga (sh fikseeritud kuutasud, marginaalid jms), ei sisalda võrgutasusid, aktsiise ja taastuvenergia tasu ja on arvutatud Elektrihind.ee/Gaasihind.ee võrdluskalkulaatoriga. Võrreldud on elektri- ja gaasimüüjate ettemaksuta pakette seal hulgas kanalipõhiseid erihindu (n Imatra Elekter börsipakett). Kuna Eesti Energia ja Eesti Gaasi elektrihinnad on tarbijapõhised, siis võrdluseks on kasutatud Tallinna korterit elektritarbimisega 3066 kWh/a. Hinnainfo seisuga 21.11.2018. Hinnad võivad muutuda.