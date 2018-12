HINNAVÕRDLUS ŠVEITSIGA | Kui suur on Eesti toiduhindade erinevus riigiga, kus elanikud saavad meist neli korda suuremat palka?

Ärilehe käsutuses on värsked pildid Šveitsi toidupoest Coop. Kuna sarnase nimega jaekett tegutseb ka Eestis kasutasime võrdluse tegemisel e-coopis üleval olevaid tooteid ja nende seal märgitud hindasid. Kui puuviljade osas on Eesti kasuks hinnavahe kahekordne, siis märksa tasavägisemad on hinnad saial-leival ja makaronidel ning kohati ka riisil.

Võrdlemisi sarnase hinnaga on ka oliivõli, mis vastavalt kogusel võib erineda 50 sendi kuni euro võrra. Samas suurimad hinnaerinevused Eesti kasuks on lihatoodetel. Näiteks on hakkliha Eestis kolm korda soodsam, sealiha kaks korda soodsam, erinevad kanalihatooted aga kuni viis korda soodsamad.

Kui karastusjoogid on veerandi või poole võrra Eestis soodsamad, siis kange alkoholi osas valitseb hoopis teine pilt. Kui näiteks Absolut viin ja Havana Club rumm on Eestis veerandi võrra odavamad, siis terve rida kangeid alkohole on Eestis kas sarnase hinnaga või kallimad. Kallimad on näiteks Smirnoff viin, Campari ja Aperol. Ka vahuvein on Eestis kallim.

Vaata Eesti ja Šveitsi toiduainete hinnaerinevusi lähemalt juuresolevalt graafikult!

Värsketel andmetel on Eesti ja Šveitsi palgavahe kuskil neljakordne. Kui keskmise palga järgi saavad eestlased kätte natuke üle 1000 euro, olles sellega maailmariikide võrdluses 32. kohal, siis šveitslased saavad ligi 4400 eurot, olles sellega maailmas esimesel kohal. Talle järgneb Katar, kus elanikud saavad keskmiselt kätte ligi 3000 eurot ning Norra, kus elanikud saavad kätte natuke üle 2900 euro.