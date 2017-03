Hispaania ettevõte avastas Alaskal tohutu naftavälja

Hispaania kütusekompanii Repsol teatas, et nad avastasid USAs Alaskal hiiglasliku uue naftavälja, kirjutab MarketWatch.

Repsoli partner Amstrong Oli & Gas puuris talvel kaks puurtorni ja avastas, et piirkonnas võib olla kuni 1,2 miljardit barrelit musta kulda.

Esimest toodangut võib seal oodata 2021. aastal – 120 000 barrelit ööpäevas. See võiks pakkuda Alaskale värsket hingamist, kuna 2014. aasta nafta hinnakrahhi järel on osariigi naftamaksu tulu kokku kuivanud. Samuti oleks vaja uut naftat, et hoida naftat voolamas Trans-Alaska torujuhtmes.