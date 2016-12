Hispaanias toimub igal jõuludel suurejooneline lotomäng, kus sellel aastal läks jagamisele 2,4 miljardit dollarit.

"Võidupilet läks inimestele, kellel seda tõeliselt vaja on," ütles vasakpoolse erakonna liige Carmen Capilla. Sellel aastal loositi välja 1650 võidupiletit, numbriga 66513, millest igaüks võitis ligikaudu 418 000 dollarit, kirjutas Washington Post.

44-aastane Vincente elab lotokeskusest üle tee ning on viimased kuus aastat ostnud pileteid, mis lõppevad numbriga 13. "Kuna mul pole elus kunagi vedanud, siis arvasin, et number 13 toob äkki mulle õnne. Sellel aasta tõigi!" Esimese asjana helistas mees elukaaslasele. "Sink, šampanja ja viski on sellel aastal minu poolt," teatas ta rõõmsalt. Rahaga plaanib mees osta auto ja maksta seitsme aastase Downi sündroomiga poja kõneteraapia eest.

Lotopilet ise maksis 21 dollarit ning müügist teeniti kokku 2,7 miljardit dollarit, mis on 3,5% rohkem kui eelmisel aastal. Inimesed ostavad sageli pileteid grupiga ning jagavad hiljem võidusumma omavahel ära.

Hispaania iga-aastane jõululoterii on maailmas tuntud hiiglasliku võidusumma poolest ning mängus puudub üks suur võitja. Loto sai alguse 1812. aastal ning on elanike seas väga populaarne. Hispaania töötuse tase on hetkel 18,9%, Euroopa Liidus on rohkem töötuid vaid Kreekas.