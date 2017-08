Hispaania oliivid võivad olla Trumpi järgmise kaubandussõja ohver

Ameerika snäkiarmastajad võivad sattuda ohu kui USA president Donald Trump laiendab karmi väliskaubanduspoliitikat lisaks Hiina terasele ja Kanada puidule ka Hispaania oliividele.

USA kaubandusministeerium uurib, kas Hispaania kasutab oliivide müügiks dumpingut. Iseäranis käib see mustade oliivide kohta, mille põhiturg on USA, kus need leiavad koha võileibadel, salatites ja pitsadel, kirjutab Bloomberg.

Suurim kasvataja on Hispaania, kelle jaoks on USA oluline kunde ja kuhu läheb 24 protsenti Hispaania oliiviekspordist.

Uuritakse, et kas Hispaania tegevus on avaldanud negatiivset mõju USA oliivikasvatajatele. Uurimise tagajärjeks võivad olla karistavate tariifide kehtestamine, mis võib lüüa Hispaaniast oliivide importi.

Kuigi Euroopa kasvatajad argumenteerivad, et neid on ebaõiglaselt sihikule võetud, näevad California oliivikasvatajad Hispaanias endale surmaohtu.

„Kõik minu kolm poega kasvatavad oliive ja ka minu vanim lapselaps tunneb selle vastu huvi,“ ütles Californias Chico lähisetl 40 000 oliivipuud kasvatav 69-aastane Dennis Burreson. „See on unistus, kuid me oleme jõudnud olukorda, kus me ei tea enam, kas see unistus on realistlik.“

USA sõltub oliivide impordist. Mullu imporditi USAsse 167 000 tonni oliive, millest ligi pool tuli Hispaaniast.

Uurimine algatati juunis kahe ettevõtte, Bell-Carter Foodsi ja Musco Family Olive'i soovil. Nad argumenteerivad, et aastakümnete pikkust USA oliivikasvatuse allakäiku on võimendanud Euroopa subsiidiumid, mis on lasknud Hispaania oliividel võita USA jaeturgu USA kasvatajate arvelt.

Hispaania jaoks on USA kriitilise tähtsusega turg. Potentsiaalsed piirangud läheksid maksma viie aasta jooksul 350 miljonit eurot, teatas Hispaania eksportööride organisatsioon Asemesa.

USA tootjad kasutavad kaebust, et kaotada konkurents, mida Hispaania tootjad pakuvad ja mis lööb USA tarbijaid, ütles Asemesa peasekretär Antonio de Mora. Kaebusel on suurem mõju, kuna sellega heidetakse kinnas Euroopa Liidu ühisele põllumajanduspoliitikale.

Euroopa Komisjon algatas seoses kaebusega juhtumi ja pakub Hispaania kasvatajatele õigusabi.

„Euroopa Komisjon sekkub, et kaitsta Hispaania tootjate õigust USAsse eksportida vastavalt Maailma Kaubandusorganisatsiooni WTO reeglitele,“ teatas Euroopa Komisjon.