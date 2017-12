Hispaania pank ostis Deutsche Banki Poola äri

Hispaania suurpank Banco Santander jõudis eile kokkuleppeni, mille kohaselt ostetakse Deutsche Bank Polska ja DB Securitires Polandi ärid, kirjutab TeleTrader.

Tehingule loodetakse saada regulaatorite heakskiit veel enne aasta lõppu. 305 miljoni eurose tehingu alla käivad ka Deutscbe Banki Poola jaepangandus, privaatpangandus, varahaldus, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete pangandus ja lai müügivõrk.

Tehingualt on väljas Deutsche banki Polska välisvaluutas antud hüpoteeklaenude äri.

Sandanderi juht Ana Botin ütles, et pangale on Poola turg oluline, kus peaks tulema tugev kasv. Hispaania pangagrupp loodab, et Poolas saadakse 2021. aastaks 15 protsendine investeeringu tootlus.

Deutsche Bank teatas, et pank jätkab Poola turul Poola ja rahvusvaheliste korporatiivklientide, finantsinstitutsioonide ja valitsusasutuste teenindamist.