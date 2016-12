Et Hispaania majandus on paranenud, ei ole Hispaanias piisavalt parima singi pakkumist. Kriis lõi Iberico singi tootmist ja sellest üle saamine võib võtta aastaid.

Kuigi hispaanlased tunnevad end tänavustel jõuludel rikkamana, tuletab jamon iberico kõrgem hind meelde hiljutisi raskemaid aegu.

Kuna tarbijate nõudlus kukkus 2012. aasta majanduskrahhi ajal, siis sama tegi sigade arv, mis soolatuna seisavad keldrites kolm või enam aastat, et toota Iberico sinki. See on põhjustanud singipuuduse ja viinud delikatessi hinnad üles.

„Praegu süüakse 2011-2012. aastal sündinud sigadest toodetud sinki, mil oli majanduslikult väga raske aeg,“ ütles singitootja Cestas Marti juhatuse esimees Albert Marti. „Nüüd on singipakkumises stress.“

Hispaania majandus kasvas tänavu 3,2 protsenti. Hispaanlased ei hoia kokku ei jõuluostlemise ega kingituste arvelt. Keskmiselt kulutab Hispaania pere tänavu selleks 682 eurot võrreldes Euroopa keskmise 517 euroga, selgus Deloitte uuringust.

Kantari uuring näitas, et tõenäoliselt kulutavad Hispaanlased enam kui 20 protsenti oma jõulueelarvest Iberico singile ja krevettidele.

Neli aastat tagasi olid Hispaania singitootjate väljavaated nigelad. Nad kohanesid 2012. aasta kriisiga, kui nõudlus kukkus ja pangad keerasid laenukraane koomale, ütles Valencias sinki tootva Redondo Iglesiase juhatuse esimees Mario Redondo Bloombergile.

Seetõttu peavad singiarmastajad arvestama kallima hinnaga, lausus ta. 2008. aastast 2012. aastani kukkus singi hind 50 protsenti ja nüüd hakkab hind taastuma. Marti prognoosis, et kvaliteetse singi hind peaks tõusma 2012. aastaga võrreldes 70 protsenti.

Marti prognoosis, et tänavu saab ettevõte mullusest kuni kümme protsenti rohkem tulu.

„Oleksime tegelikult saanud müüa veel rohkem sinki, oleks vaid olnud mida müüa,“ ütles Redondo.