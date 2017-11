HKScan proovib värbamisel kõiki nippe: töötaja soovitajale 100 eurot puhtalt kätte!

Töötajate madalate palkade skandaalist räsitud Rakvere ja Talleggi emafirma HKScan on tööliste leidmiseks võtnud kasutusele kõik abinõud. Nüüd ollakse valmis maksma 100 eurot puhtalt kätte inimesele, kes uut töötajat soovitab, tingimusel, et uus inimene läbib katseaja.

HKScan Estonia töötajatele siseteatena edastatud kiri mõjub iroonilisena, sest näiteks Rakvere lihakombinaadi tapamaja töötajad streikisid ja hiljem moodustasid ametiühingu just sellepärast, et inimeste palkasid ei olnud pea kümme aastat tõstetud. Nüüd tahab HKScan tööle soovitajat rahaliselt premeerida.



Lugeja foto

Pärast tapamajas toimunud streiki vallandas HKScan kolm töötajat ning otsis siis koheselt uusi inimesi asemele juba veidi kõrgema palgaga CV Online'i kaudu.

Hiljuti tuli avalikuks ka asjaolu, et juba suve lõpus juhtisid kontserni kuuluva Talleggi töötajad samuti palkadele tähelepanu. 16. augustil saatsid HKScani linnulihatootja Tallegg töötajad juhtkonnale töötasude kehtestamise süsteemi kohta kollektiivpöördumise. Talleggi tootmisjaama ametiühingu endine juht Anne Ilves ütles, et 120 Talleggi töötajat allkirjastasid pöördumise, et juhatus vaataks üle ettevõtte palgatingimused. „Juhatus saatis vastuse septembri lõpus ja see oli eitav. Öeldi, et kõik ressursid suunatakse Rakvere lihatööstusesse," ütles Ilves.

HKScan Eesti juht Anne Mere on lubanud, et uus palgasüsteem valmib järgmise aasta esimeses kvartalis. "Ajaloolistel põhjustel on meie eri tootmisüksustes või osakondades erinevad palgasüsteemid, seetõttu oleme tööandjana seadnud oma eesmärgiks uuendada ja ühtlustada kogu ettevõtte palgasüsteemi, muutes selle senisest läbipaistvamaks, selgemaks ja ettevõtte tootlikkuse kasvu toetavamaks," kommenteeris Mere eelmisel nädalal Ärilehele.

Samas on kogu kontserni kolmanda kvartali majandustulemused murettekitavad, mis võivad olla põhjuseks palkadega koonerdamisele. Nimelt langes ettevõtte 2,9 miljoni eurosesse kahjumisse, seda uue ja plaanitust kallima tehase avamisega. Baltimaades kasvas ettevõtte müük 2%, 41,7 miljoni euroni. Ärikasum seevastu kukkus 12,5% ehk 2,8 miljoni euroni.