HKScan sülitas Rakvere lihakombinaadi töötajatele näkku: palgaläbirääkimisele tuldi kohale advokaadiga ja ühtegi pakkumist ei tehtud

Täna toimus Rakvere lihatööstuse omaniku HKScan Estonia juhtkonna ja töötajate ametiühingu kohtumine. Kauaoodatud palgaküsimusele vastust ei saadud, ettevõte tuli kohtumisele Soraineni advokaadiga ning teatas, et firma ei hakka 20 töötaja palgaküsimust arutama.

Toimunud kohtumine läks Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) esimehe Peep Petersoni sõnul tulutult. "Juhatus kirjeldas, kuidas ta kavatseb täita Eesti Vabariigi seadusi aasta jooksul, kuid ühtegi palgapakkumist töötüli lahendamiseks ei tehtud."

Streigiga alanud töötüli peamiseks põhjuseks oli tapamaja töötajate stagneerunud palk ning osad töötajad nägid palgatõusu viimati üle kümne aasta tagasi. Tüli lahendamiseks moodustati koostöös EAKL-iga töötajate ametiühing. "Muidugi on positiivne, et tööandja kavatseb seadusi täita, aga seda töötüli nii lahendada ei saa. Selles osas oli tegemist tühja kohtumisega," ütles Peterson.

"Argumendina öeldi, et 20 inimese kaupa palka küsida ei ole õige ja seetõttu nemad koostööd ei tee, see oli juhatuse poolt kaasa võetud Soraineni advokaadi sõnum. Me taotleme kirjalikku vastust. Järgmine kohtumine on kokku lepitud kahe nädala pärast. Peale seda saame anda hinnangu, kas meil on mõtet rahulikult kokkuleppele jõuda," ütles Peterson

Küsimusele, kas tulutu läbirääkimise tagajärjel ollakse valmis streigile minema, vastas Peterson, et töötajad on juba täna valmis.

Petersoni sõnul oli nii töötajatel kui ametiühingul ootus, et tänasel kohtumisel tuleb palgapakkumine, mis lahendaks töötüli, kuid asjad läksid teisiti. "Juhatus tahab teha komisjoni, kes vaatab järgmise aasta esimese kvartali lõpuks palgad läbi ja kaalub firma palgasüsteemi ideoloogia muutmist, aga see meid ei rahulda. Uue tööideoloogia tagajärg võib olla, et inimesed ei saa ikka veel palka juurde," ütles Peterson. "Tööandja tunnistas ka seda, et sellel aastal on töötajate palk keskmiselt 40 eurot madalam, kui mullu."

Rakvere lihakombinaadi tapamaja töötüli sai alguse 17. oktoobril, mil töötajad läksid streigile, et avaldada meelt madala palga üle. Nimelt ei ole osad tapamja töötajad näinud palgatõusu viimase kümne aasta jooksul. Ebaseaduslik tööseisak päädis kolme töötaja vallandamise ja politsei kutsumisega.

Kaks nädalat tagasi toimus kohtumine HKScan Eesti juhatuse ja töötajate vastloodud ametiühingu vahel. Tollel korral oli kohtumine optimistlik. „Me leidsime konkreetsed punktid, millest kinni hoida, mitte üldised nagu varem,“ ütles töötajate ametiühingu usaldusisik Andrus Saaremägi toona ning avaldas lootust, et 10 aastat palgatõusuta olnud töötajad saavad lõpuks kauaoodatud palgalisa.