HKScani juht: peame kiiremini muudatusi sisse viima

HKScan teatas teisipäeval, et ettevõte vahetab välja tegevjuhi Jari Latvaneni ja nõukogu esimehe Mikko Nikula. Uueks nõukogu juhiks valiti Reijo Kiskola, kes täidab praegu ka tegevjuhi kohuseid.

HKScan’i tulemused on viimasel ajal olnud kehvad. Ettevõtte käive vähenes kolmandas kvartalis mulluselt 452,4 miljonilt eurolt 416,2 miljonile eurole. Tegevuskahjum kasvas mulluselt 2,7 miljonilt eurolt 10,1 miljonit euroni. Üheksa kuu kokkuvõttes oli ettevõtte käive 1,26 miljardit eurot ja tegevuskahjum 45,3 miljonit eurot.

Miks vahetati välja HKScani tegevjuht?

Reijo Kiskola: Kindlasti olete kursis numbritega, mis näitavad, et meie tulemused on vägahalvad. Seame prioriteediks tegevused, mis on seotud lühiajaliste tulemustega.

Kas võib öelda, et juhtimisvead on kahjumi taga?

Ma ei soovi niimoodi öelda, sest ma pole õige inimene kellegi töösoorituse analüüsimiseks. Meil on väga hea strateegia ja tegeleme selle rakendamisega, kuid see aitab meid alles viie aasta pärast. Sellega läheb liiga kaua, seega peame kiiremini muudatusi sisse viima.

Milliseid muudatusi plaanite kahjumi vähendamiseks?

Me teeme kiirelt plaane. Ma ei soovi neid praegu välja öelda. Ma ei saa ka neid välja öelda, sest meie ettevõte on börsil.

Millal alustab uus tegevjuht Tero Hemmilä?

Tero alustab hiljemalt märtsis, aga loodame, et varem. Kui kuupäev on paigas, siis avaldame selle.

Kuidas mõjutavad HKScan’i tulevikuplaanid teie äri Eestis?

See olukord puudutab kogu HKScani gruppi. Kõik riigid on samas seisus. Pole midagi, mis oleks ainult Eestiga seotud. Kõik on grupiülesed tegevused.

Seega suuri muudatusi Eestis pole plaanis?