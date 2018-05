HKScani rasked ajad: Rakvere tapamaja streigi kahjud said selgeks

Rakvere lihatööstuse ja Talleggi emafirma HKScan kirjutab oma kvartaliaruandes, et nende Baltikumi äri jäi perioodil miljoni euroga kahjumisse. Aasta verem oli kasum olnud 400 000 eurot. Peamiseks põhjuseks lihakombinaadi tapamaja streik.

HKScani 2017. aasta tulemus Baltikumis oli 4,4 miljonit eurot, nüüd siis aga tuli esimeses kvartalis miljoni eurone kahjum.

Ettevõte kirjutab, et tapamaja tootlus oli väiksem ning mõju avaldas streik. Just viimane mõjutas tootlust. Samas kiidavad nad, et jaevõrgus müük kasvas. Eriti kvartali lõpus.

HKScan andis ka teada, et nad on grupi aina kasvava lõunasöökide äri tõttu teinud otsuse investeerida Rakvere lihakombinaati. Otsus tehti 2017. aasta detsembris ja ehitus peaks lahti minema sel kuul.

HK Scani seis ei ole kiita. Ülejäänud kontserni kahjum suurenes peaaegu kolm korda ehk 18,6 miljonile eurole. Käive langes kvartalite võrdluses 421 miljonilt 411-le miljonile. HKScan keskendus oma aruandes palju Rauma lihatööstusele, mis tekitas neile suurima kahjumi. Tegemist on käivitamisel oleva tööstusega.