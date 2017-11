HKScani sisejuurdlus viis eksjuhtide vahistamiseni

Keskkriminaalpolitsei pidas eile kinni HKScani Baltimaade üksuse eksjuhi Teet Soormi ja endise seakasvatusdivisjoni direktori Mati Tuvi, keda kahtlustatakse suures ulatuses omastamises ja rahapesus. Kinni peeti veel üks inimene, keda on alust kahtlustada Soormi ja Tuvi kuritegudele kaasa aitamises. Õhtuks avalikustati, et kahtlustatavaid on seitse: neli füüsilist ja kolm juriidilist isikut.