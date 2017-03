HKScanist vallandatud Soorm: soomlastel on väga tihti komme tekitada endale probleem ja siis hakata seda lahendama

Lihatööstuse HKScani Baltikumi juhi kohalt detsembris vallandatud Teet Soorm kinnitas Ärilehele, et novembris ettevõttes algatatud sisejuurdlus pole tegelikult tänaseks veel lõppenud. "Läbirääkimised juristide vahendusel käivad ja ega mina ka rohkemat ei tea. Ma ei tea, kas ja milles mind süüdistataksegi."

Kuigi Eesti sealihakasvatajaid ühendava Ühistu Eesti Lihatööstus esimees Urmas Laht lubas HKScanist vallandatud juhid enda juurde tööle kutsuda, ütleb Teet Soorm, et esiteks kehtib talle kuuekuine konkurentsikeeld ja Urmas Lahe sõnad olid "pooleldi naljana öeldud".

Küsimusele, kas Soorm saab pärast vallandamist HKScanist endiselt ka tasu, kui ei tohi lepingu järgi pool aastat konkurentide juurde tööle suunduda, vastas ta, et "ka selle osas läbirääkimised käivad" ning otseselt pole ta ka teist tööd endale veel otsinud.

"Selle sisejuurdluse puhul on nii, et soomlastel on väga tihti komme tekitada endale probleem ja siis hakata seda lahendama, see on nagu rahvuslik käitumistava."

Eestis Rakvere ja Talleggi lihatööstusi omav kontsern HKScan algatas eelmise aasta novembris sisejuurdluse Baltikumi äritegevuse üle. Uurimise käigus selgus, et HKScan Baltikumi juhtkonna liikmed on süstemaatiliselt toime pannud tõsiseid rikkumisi, st et nad on ostnud tooteid ja teenuseid ettevõtetelt, mida omavad kas nad ise või nendega seotud osapooled.

Hankelepingute koguväärtus on olnud aastatel 2013 kuni 2016 umbes 28 miljonit eurot. Seoses sellega lõpetati töö- või juhatuse liikme lepingud Baltikumi juhi Teet Soormiga, seakasvatusdivisjoni direktori Mati Tuviga, linnukasvatusdivisjoni direktori Lauri Kallikormiga ja seakasvatusdivisjoni tehnikajuhi Hindrek Smidtiga.

Teet Soorm selgitas, et ta on pidanud igal aastal aru andma, kuidas HKScan Estonial on lepingud tema isa Ain Soormi osalusega firmaga, seda uuriti juba üle-eelmise juhatuse ajal. 1.novembril 2016 asus aga HKScani kontserni juhiks Jari Latvanen, kelle jaoks ilmselt enam „mõlemal pool lauda istumine" aktsepteeritav ei olnud.

