H&M kaotab Zarale üha rohkem. Kas H&M laienemise ajastu saab läbi?

Hennes & Mauritz jääb üha enam maha Inditexi Zarast.

Rootsi kompanii aktsia tegi 16 aasta suurima päevase kukkumise, kirjutab Bloomberg.

H&M teatas täna vähemalt kümne aasta suurimast kvartalimüügi kukkumisest, kuna kunded külastasid vähem H&M poode, mis paneb küsimärgi alla ettevõtte lainemisplaanid.

Ettevõte teatas, et plaanib sulgeda rohkem poode ja avada vähem uusi poode. Ettevõte on tänavu pidanud tegema suuremaid allahindlusi, et saada laovarudest lahti.

Rivaal Inditex panustab rohkem e-ärisse. Hispaania ettevõte teatas sel nädalal, et novembris ja detsembri alguses on käibekasv taastunud.

H&M aktsia kukkus täna Stockholmi börsil 15 protsenti.

„Karmi oktoobri järel olid ootused niigi madalad,“ kirjutas Berenbergi analüütik Michelle Wilson.

H&M käibemaksuta müük vähenes aastaga neli protsenti, 50,4 miljardi Rootsi kroonini. Analüütikud ootasid ettevõttelt 2-protsendilist käibekasvu. Viimase kümne aasta jooksul on H&M-il olnud ainult kolm kvartalit, mil müük kahanes.