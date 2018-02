H&M sulgeb poode 20 aasta kiireimas tempos

Riidemüüja Hennes & Mauritz AB sulgeb tänavu poode viimase kahe kümnendi kiiremas tempos, sest ettevõte püüab kohaneda internetimüügi kasvuga, vahendab Bloomberg.

Rootsi rõivamüüja teatas, et tänavu sulgetakse eelduste kohaselt 170 poodi ja avatakse 390 uut. Viimati sulgeti nii palju poode 1998. aastal, kirjutab Äripäev.

See tähendab, et suletud poodide ja uute poodide suhe on 44 protsenti – see tähendab, et iga 100 avatud poe kohta pannakse kinni 44. 2017. aastal oli see suhe vaid 19 protsenti.

Allikas: Äripäev