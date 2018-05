Hobiinvestori vastulause: seitse põhjust, miks peaks Tallinna Sadama aktsiat ostma

Investor Madis Müür tõi Äripäevas välja kaheksa põhjust, miks Tallinna Sadama aktsiaid ei peaks märkima. Hobiinvestor Harry Tuul nõustub osaliselt Müüriga, kuid toob välja seitse põhjust, miks Tallinna Sadama aktsiaid osta.

1. Tegu on kindla dividendiaktsiaga, kus ka põhiomanikul ehk riigil on huvi regulaarset tulu saada. Lisaks on firmal kindel ja selgelt välja käidud dividendipoliitika (mida nii mitmelgi praegu börsil oleval firmal ei ole).

2. Ettevõttel on oma tegevuse laiendamise “masterplaan”, mis tõsi, ei koosne mitte põhi-, vaid kõrvaltegevustest. Selle plaani paikapidavust saavadki investorid hinnata. „Tallinna Sadam kuulutas 2016. aastal välja Vanasadama arendusplaani ehk Masterplaani 2030 ideekonkursi eesmärgiga leida pikaajaline terviklahendus, mis on aluseks sadama-ala kinnisvaraarendustest ning linnalise ja avaliku ruumi ühendamiseks sadama funktsioonidega.“

3. Välisinvestorite huvi – näiteks on IPO vastu huvi tundnud Helsingi sadam.

4. Ettevõttel on ambitsioonikas ja usaldusväärne juhtkond Valdo Kalmu juhtimisel.