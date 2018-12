HOIATAV LUGU | Eesti idufirma asutajad põlesid läbi, ettevõte läheb koos maksuvõlaga likvideerimisele

Nüüd aga seisab Creditinfo lehel ettevõtte, mille asutajateks olid Kaili Kleemeier, Kristo Mägi, Asko Tamm ja Erki Esken, kirjelduses „likvideerimisel”.

Kui vaadata Deekiti majandustulemusi, siis vaatab sealt vastu krahh. Ettevõte lõpetas riiklike maksude ja tööjõumaksude tasumise möödunud aasta 3. kvartali järel. Selle aasta märtsist on firmal üleval maksuvõlg, mis siis oli küll 15 193 eurot, kuid on nüüd koos intressidega kasvanud 19 670 euroni. See pole aga veel kõik.

Kui veel 2016. aasta lõpus oli ettevõttel kõik majandusnäitajad tugevalt plussis, sh 88 340 euro suurune puhaskasum, siis aasta hiljem pidi ettevõte deklareerima hoopis 155 343 euro suuruse kahjumi, mis viis koheselt ka omakapitali 82 635 euroga miinusesse. Ainus inimene, kellega ettevõte Creditinfo andmetel veel on seotud, on pankotihaldur Veli Kraavi.

„Tegemist on ettevõttega, kus pankrotimenetlus rauges,” rääkis Kraavi. Ta selgitas, et oli varem seal ajutine pankrotihaldur, kuid peale pankroti raugemist ajutine haldur likvideerija ülesannetes. „Esitan lähipäevil avalduse selle äriühingu registrist kustutamiseks,” märkis ta esmaspäeval Ärilehele.

Selgitusi selle kohta, miks idufirma ühe aastaga saatusliku kukerpalli tegi, oli ettevõtte asutajatest nõus jagama Kaili Kleemeier, kel töötas varasemalt Skype’is ja kelle jaoks see oli nii esimene idufirma kui ka ettevõte, kus tal tuli ühtlasi kanda ka tegevjuhi rolli.

„Nagu paljudel iduettevõtetel, on meil olnud startup’ilikud aastad Deekitis - koos hea kasutajate kasvu, suurepärase meeskonna ning ka investeeringute kaasamisega. Samal ajal tegeledes pideva tootearendusega ning oma product-market-fit otsingutega. Rollercoaster, nagu inglise keeles öeldakse. Nii edu kui ka väljakutseid,” kirjeldas Kleemeier.

Poolteist aastat tagasi tekkisid tal tegevjuhina tõsised terviseprobleemid. „Ülisuurte valude tõttu muutusid igapäevased elulised ülesanded ületamatuks, rääkimata tööst. Ja kuigi algselt liikus ettevõte hoogsalt edasi seatud sihtide suunas ning mina sain mõned kuud ravile keskendumiseks aega maha võtta, siis üsna ruttu selgus ka tõde,” rääkis idufirma asutaja.

Sulgemisotsus tehti koos investorite ja võlausaldajatega

Nimelt sai ta teada, et päriselt tööle naasta ei saa ta nii pea. „Juhti vahetada sel hetkel oli juba pisut liiga hilja. Paraku pidid minu äraolekul ka teised asutajad tegema suuri pingutusi, et asendada mind ning kõike liikumas hoida,” lausus Kleemeier. See omakorda viis aga mitmed neist lõpuks ka läbipõlemise ääreni, kuna teha oli väga palju ning tempot nad langetada ka ei soovinud. „Nii saigi vastu võetud ka ühine otsus ettevõte sulgeda.”

Avaliku teavituse pani ettevõte oma kodulehel üles selle aasta kevadel, kui ütles, et 29. juunist lähevad kõik keskkonnas tehtud plaanid kustutamisele. Kleemeieri kinnitusel kommunikeeriti seda avatult nii investoritele, kasutajatele kui ka kõigile mentoritele ning idufirma sulgemine otsustati nende ja võlausaldajatega ühiselt.

„Ettevõtte likvideerimine on aeganõudev protsess ning täieliku sulgemiseni on meil veel mõned sammud minna,” märkis ta. Deekit on täna seisus, kus teenus ise ja Eestis olev OÜ on suletud. „Likvideeritud pankrotiga, kõik menetlused on lõpetatud,” põhjendas Kleemeier. Ka ütles ta, et ettevõte ei jõudnud saavutada veel vajaliku maksvate kasutajate hulka enne sulgemist, et tagasi teenida tehtud investeeringuid.

Sellest oli tingitud ka 2017. aasta suur kahjumisumma ning vajadus sulgeda Eestis olev firma pankrotiga. „Töötajad ja pooled asutajad on juba mõnda aega tagasi vastu võtnud uued väljakutsed ning Suurbritannia peakontori sulgemise viimased sammud on täna veel teostamisel,” rääkis ettevõtte endine tegevjuht.

Aitab teisi idufirmasid

Kleemeieri sõnul on nad väga tänulikud investoritele, kes on olnud mõistvad ning abivalmid. „Siinkohal minu suurim kummardus Spring Capitalile ja Henrile, kes lisaks nõule ja jõule tööalaselt on kogu selle aja jooksul olemas olnud inimesena, aidanud pead püsti hoida ning ning süstinud usku, et kui keskendun tervisele, siis saan ka sellest takistusest üle,” märkis ta.

Ühtlasi ütles tahvelkeskkonna asutaja, et usub endiselt, et Deekiti ideel ja visioonil on tulevikku ning lähimate aastate jooksul näeme veel paljusid tööriistu suunatud kaugtöö edukusse, kuna kaugtöö populaarsus kasvab. „Asutajatena oleme aastate jooksul tohutult palju õppinud igast ettevõtluse valdkonnast ning üritame aktiivselt oma õpitut ka edasi anda,” märkis ettevõtte endine tegevjuht.