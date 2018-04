Hoiu-laenuühistu ERIAL – uut tüüpi hoiu-laenuühistu pakub suurepäraseid võimalusi teenida tulu!

Äsja tegevust alustanud Hoiu-laenuühistu ERIAL toob välja mitmeid kasulikke uuendusi nii era- kui ka äriklientidele.

16. aprillil avas Tallinnas Tornimäe Ärikeskuses esinduse Hoiu-laenuühistu ERIAL. Tegemist on uut tüüpi hoiu-laenuühistuga, mis eristub teistest Eestis tegutsevatest hoiu-laenuühistutest nii laiema teenustevaliku kui ka paremate tingimuste poolest.

Uut tüüpi hoiu-laenuühistul on kavas teha mitmeid uuendusi, mis ulatuvad headest intressidest kaugemale. Näiteks loob ERIAL esimese hoiu-laenühistuna veebi iseteeninduskeskkonna, mis teeb teenuste kasutamise väga mugavaks.

Hoiuse intress kuni 12% aastas

Juba täna pakub Hoiu-laenuühistu ERIAL liikmetele hoiustamiseks nelja erinevat hoiust. Valik on tavalisest suurem, kuna siiani on hoiu-laenuühistud võimaldanud ainult kahte tüüpi hoiuseid.

Iga hoius on mõeldud erinevate vajadustega klientidele. Säästuhoius intressiga 12% aastas sobib hoiustajatele, kes soovivad oma säästudelt maksimaalselt tulu teenida. ERIALi säästuhoius on üks kõige kõrgema intressiga hoiuseid Eestis.

Kogumishoius pakub klientidele rohkem võimalusi oma raha kasutamiseks. Kogumishoiusele saab hoiustamisperioodi vältel raha lisada kuid ei saa seda välja võtta. Hoius pakub eraisikutest hoiustajatele kõrget 11% aastaintressi. Kõigist pakutavatest hoiustest kirjutame lähemalt juba järgmises Hoiu-laenuühistu ERIAL tegevuse ülevaates.

Liituda saab kas esinduses või veebis

Hoiu-Laenuühistu ERIAL on hoiu-laenu selts (finantskooperatiiv) mis kuulub selle liikmetele. Seltsi tegevus on suunatud finantsabi süsteemi korraldamisele: ühelt osalejalt võetakse vastu hoiused, mida käsitatakse teistele osalejatele laenu väljastamiseks.Teenuste kasutamisõigust omavad ainult seltsi liikmed.

Samm 1. Registreerimine. Registreerimine käib kas veebilehe kaudu www.erial.ee või esinduses koha peal, mis asub aadressil Tornimäe 5 (1. korrus), Tallinn, Harju maakond, 10145. Kaasa tuleb võtta kas pass või ID-kaart.

Taotluse läbi vaatamine käib online režiimis. Süsteem töötleb infot ning määrab kas taotlejal on võimalik saada hoiu-laenu seltsi liikmeks.

Samm 2. Seltsi sisseastumistasu maksmine. Tasu suurus nii füüsilisele kui juriidilisele isikule on 9 eurot ning makstakse ühekordselt.

Samm 3. Osakute sisseastumistasu maksmine. Minimaalne osaku suurus nii füüsilisele kui juriidilisele isikule on 30 eurot.

Juba nüüd saate interneti kaudu registreeruda ERIAL hoiu-laenu seltsi liikmeks. Erinevalt teistest hoiu-laenu seltsidest, ERIAL on loonud universaalse onlain keskkonna kus kasutaja saab iseseisvalt sõlmida hoiused, kontrollida oma aktiivide seisu ning koopereerida seltsiga kodunt mitte väljudes.

Veebilehe kasutamine on väga lihtne, selleks vajate ainult arvutit ning kas Id-kaarti või Mobiil-Id.

Hoiu-laenu seltsi liikmed on nii era-kui ka juriidilised hoiustajad, kes võivad kasutada deposiite Eesti kõrgeima intressiga. Lähiajal hakkab asutus väljastama ka laene kinnisvarale. Peale seda hakkab ta tegema koostööd äri-klientidega, kes soovivad finantseerida projekte kinnisvara sfääris.

Kõik hoiused on täielikult tagatud

Erinevalt teistest hoiu-laenuühistutest annab ERIAL hoiustele 100% garantii, mis katab täielikult kogu hoiustatud summa.

Ühistu pakub ka pankadest tunduvalt laiemat garantiid. Paljud teavad, et Eesti pankade poolt hoiustele antav garantii piirdub 100 000 euroga.

ERIAL peab oma liikmete turvalisust palju olulisemaks ega sea hoiuste garantiile mingit ülempiiri. Garanteeritud on kõik hoiused, olgu nende suuruseks kasvõi 90 või 500 000 eurot.