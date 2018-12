Hoiu-laenuühistu pakkus kummalisi teenuseid

Ühel novembrialguse päeval Tallinnas Tartu maanteel jalutades jäi aknal silma suur reklaam: Intuse Privaatpangandus. Tekkis huvi, sest polnud sellise nimega pangast kunagi midagi kuulnud. Veebist uurides selgus, et tegemist on Intus HLÜ-ga. Hoiu-laenuühistu (HLÜ) kohta oli sellel ühistul küll lai haare. Peale tavapäraste hoiuste-laenude pakuti privaatpangandusteenust ja vahendati väärtpabereid umbes 5000 fondi. Samuti pakuti nõustajate koostatud juhitud investeerimisportfelli. Gruppi kuuluvad Intus HLÜ Eestis ja selle tütarettevõte Intus Life Assurance, mis on registreeritud eksootilises saareriigis Antigua ja Barbuda.