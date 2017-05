Hollandi ekspert: töökohtade kadumises pole süüdi robotid, vaid ärijuhtide rumalus

Utrechti Ülikooli teaduri Yvette Baggeni sõnul on mõnekümne aasta pärast järel peamiselt ainult loovust ja ettevõtlikkust nõudvad töökohad, ent sellised oskused on praegustest töötajatest ainult väga väikesel osal.

Yvette Bagen on uurinud Euroopa erasektori töötajaid EL-i uurimisprojekti LLLight'in'Europe raames alates aastast 2013. Tema sõnul pole enamik inimestesi täna harjunud tegema sellist tööd, mis muutub tavaliseks tänasest oluliselt enam digitaliseeritud maailmas.

“Tööde ülikiire automatiseerimine muudab järsult seda, mida inimestelt töökohas oodatakse. Tarvis on töötajaid, kes on harjunud olema ettevõtlikud ja oskavad tööl kasutada oma loovust. Samas näitavad uuringud, et tegelikult on täna ettevõtete arendamisse ja loovatesse tegevustesse kaasatud ainult väike protsent töötajatest,” rääkis Ettevõtluskõrgkooli Mainor külalisõppejõud Yvette Bagen.

"Üle maailma läbi viidud uuringute kohaselt on ainult 6,5% töötajatest olnud viimase kolme aasta jooksul tööl ettevõtlikes tegevustes juhtivas rollis. Samas on näiteid, kus ka väikeettevõttes on pandud lihttööliste kollektiiv ühiselt ideid genereerima, katsetama ja pidevalt uusi lahendusi leidma," ütles ta.

Tema sõnul peaksid ärijuhid kriitiliselt peeglisse vaatama. Töötajate oskuste arendamine on ka juhtide kohustus. Juhid peavad mõistma, et kui täna töötajate ettevõtlikkust ei arenda, pole homme vajalikke töötajaid võtta.

"Palju räägitakse, kuidas robotid viivad tootlikkuse uuele tasemele. Aga veel suurema ärilise efekti annaks töötajate loovuse arendamine. Töötajate ettevõtlikkuse innustamine peab olema uue aja juhtimise kvaliteedimärk," rääkis Baggen.