Hollandi panga finantsjuht astus rahapesuskandaali tõttu tagasi

Tegemist on üllatava otsusega, sest alles nädal tagasi teatas Ing, et ükski isik ei ole vastutav pangas toimunu eest ning kümmet inimest juba karistati.

Sellega kaasnes avalikkuse meelepaha ja isegi riigi rahandusminister Wopke Hoekstra ütles, et Ing skandaal on raputanud inimeste usku pangandussektorisse ja tal on kavas kuulata üle panga juhid, et välja selgitada, mis läks valesti.

Panga nõukogu esimees Hans Wijers ütles teates, et arvestades asjaolude tõsisust ja aktsionärgide reaktsioone oleme jõudnud järelduse, et vastutus tuleb võtta juhtkonna tasemel.