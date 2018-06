Hollandis Rotterdamis tegutseb „Saksamaa suurim sadam”

Täna Lätist Eestisse riigivisiidile saabuv Hollandi kuningas Willem-Alexander kohtus eelmisel nädalal Balti riikide ajakirjanikega. Ärilehe küsimusele, mis muudab Eesti Hollandile huvitavaks, vastas kuningas, et meil on majandus- ja väärtusküsimustes väga sarnane mõtlemine.

Ajakirjanikel oli võimalik käia vaatamas ka Rotterdami sadamat, üht Hollandi majanduse „vedurit”, mis erinevalt Tallinna sadamast ei kavatse börsile minna.

Euroopa suurima ja maailma suuruselt teise sadama mastaabid on meile hoomamatud. Jõesuudmes olek tähendab, et piki Reini jõge saab kaupa vedada Šveitsini. Kuna tagapool asub Saksamaa tööstuspiirkond, mis peab toorainet importima ja valmistoodangut eksportima, on asukoht Rotterdami sadama suur eelis. Jõe kaudu käis mullu sadamas 105 000 siseveekogude laeva ja meritsi 29 000 laeva.