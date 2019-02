Hollywoodi kuulsuse piinlik allakäigutee: näitleja, kelle vara väärtus küündis kunagi 150 miljoni dollarini, on nüüd peaaegu kodutu

Seriaali „Kaks ja pool meest” üks endisi peaosalisi oli enda sõnul oma uhke Beverly Hillsi häärberi eest 86 000 dollarit laenumakseid võlgu, vahendab portaal Celebrity Net Worth. Laenuandja oli valmis talt seitsme magamistoaga maja juba käest ära võtma, kui Sheen suutis jaanuaris kuskilt hankida tšeki, mis kattis tema senise võla.

Endine Hollywoodi staar on juba mõnda aega püüdnud oma 8,5 miljonit dollarit maksvat kodu maha müüa. Kuidas aga on üldse juhtunud, et näitleja, kelle vara väärtus oli kunagi 150 miljonit dollarit ja kes suutis seriaali „Kaks ja pool meest” ühe episoodi eest 1,8 miljonit sisse kasseerida, on nüüd nii suurtes rahalistes raskustes?

Mehe, kes on olnud üks kõige paremini tasustatud seriaalinäitjelaid, allakäigutee algas 2011. aastal, kui narkootikumid, alkohol, prostituudid ja sotsiaalmeedia viisid tulusast seriaalist lahkumiseni. Stuudio leidis mingi lepingulise ettekäände, mille alusel temaga leping lõpetati, kuigi see oli lihtne, arvestades, kui halvasti rääkis ta sarjast avalikkuses ning kuidas ei olnud nõus ühegi muudatusega, mis seal teha taheti.

Sheen ise märkis pärast vallandamist, et see oli sisuliselt parim asi, mis temaga oli juhtunud, kuigi väljendas ta seda väga veidrat sõnavara kasutades. Pärast seda astus ta üles erinevates telesaadetes, küll Good Morning America, Today ja Piers Morgan Tonight, kus ta jätkas veel veidramate asjade välja ütlemist, märkides näiteks ühel korral, et viimane kord, kui ta narkootikume tarvitas, oleks see kogus pidanud ta tapma.