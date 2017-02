Reformierakondlane ja riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees Remo Holsmer ütles, et valitsusliidu rapsiva ja mõjuanalüüsideta maksumuudatuste tegemise loogiline lõppjaam on kohtuvaidlus.

“Kolme vasakpoolse erakonna valitsusliit on analüüsil ja tõenditel põhineva otsutamise asendanud “otsustame, et on vaja midagi otsustada, eks pärast näeb” stiiliga, mille iseloomulikuks näiteks on aasta lõpus vastu võetud mitmete maksude ja aktsiiside tõstmise kobarseadus,” ütles Remo Holsmer.

“Sellise rapsiva ja mõjuanalüüsideta maksumuudatuste tegemise loogiline lõppjaam ongi kohtuvaidlus. Seda tõendab tänane õiguskantsleri otsus pöörduda kohtusse juba seadustatud aktsiisitõusude veelgi kiiremas tempos tõstmise põhiseaduse vastaseks kuulutamiseks.”

“Analoogselt alkoholiaktsiisiga tõstab valitsus võrreldes juba kokku lepituga ka gaasiaktsiisi, mille mitmekordne ennaktõus mõju eeskätt suurtele tootmisettevõtetele ja nende konkurentsivõimele. Ka selles osas ootaksin õiguslikku selgust,” lisas Holsmer

“Ma olen õiguskantsleriga erimeelt kuue kuu reegli tõlgenduse osas. Maksukorralduse seadus näeb ette, et lühema ajaga saab makse muuta vaid põhjendatud asjaoludel nagu looduskatastroof või majanduskriis. Eelmise aasta lõpus aga kumbagi neist ei esinenud ning valitsus tõstis sotsiaalmaksu võrreldes juba kehtestatud seadusega,” sõnas Holsmer

“Valitsuse vahetus ei ole põhjenduseks maksumuudatuste kuue kuuse etteteatamisaja rikkumiseks ning ka taoline praktika murendab Eesti kuvandit kui etteaimatava ja stabiilse maksukeskkonnaga riigist.”