Holsmer: Automaks on järjekordne näide valitsuse silmamoonutusest

Remo Holsmer Foto: Tiit Blaat

Automaksu kehtestamine keskkonnalõivu nime all on ametis olevale valitsuse omane silmamoonutus. Samalaadselt ütlevad valitsuse liikmed, et Keskerakonna ja Ühtse Venemaa vaheline leping on "külmutatud ja mittetoimivas olekus". Loomulikult ei eksisteeri juriidilises terminoloogias ja kahepoolsetes lepingutes sellist määratlust. Kõik saavad aru, et valitsuse välispoliitiline kurss on muutunud - rahanduskomisjoni esimees soovib sanktsioonide all oleva Venemaaga luua regulaarset kohtumiste formaati.