Holsmer: Keskerakonna jutt pensionide suurest tõstmisest pole usutav

Riigikogu liige Remo Holsmer (Reformierakond) kirjutas sotsiaalmeedias peaminister Jüri Ratase väljakäidud pensionitõusu idee kriitikaks, et enne tuleks valitsusel tagasi pöörata töötavatele pensionäridele tehtud ülekohus.

"Kahel põhjusel pole Keskerakonna ettepanek tõsiseltvõetav.

Esiteks, enne erakorralisest pensionitõusust rääkimist tuleks valitsusel tagasi pöörata praeguse tulumaksureformiga tekitatud kõrgem maksustamine ja ebaõiglus töötavate pensionäride suhtes. Enne seda pole Keskerakonna jutt usutav.

Teiseks, tuleks vaadata ettepaneku ajastust. Halva poliitika eest lõputult ei jookse ja ta saab iga valitsuse ikkagi kätte. Teisisõnu, just avaldati viimased erakondade toetusreitingud - valitsust toetab peaaegu samapalju inimesi kui Reformierakonda üksi (36% vs 34%). Üle aasta on juba proovitud," kirjutas Holsmer.

"Opositsioon tervikuna on mäekõrguselt populaarsem valitsuserakondadest. Põhjendus, et valitsus peaks rohkem oma häid mõtteid selgitama (rahvas, näed ei mõista) tähendab tõlkes rohkem maksumaksja raha eest ostetud saateid PBKs ja Tallinna TVs.

Keskerakonna poolt on loogiline teema arutamiseks üles visata, aga eelpool viidatud põhjustel ootaks kõigepealt reaalseid tegusid valitsuselt. Nelja aastaga tõuseb 5-6% majanduskasvu juures pension niigi ca 100 euro võrra (530-540 euroni). Erakorralise tõusu kulude katteks kehtestada töötavatele inimestele kõrgemad maksuastmed ja suurendada ettevõtete maksukoormust Reformierakonna toetust ei saa."