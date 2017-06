Holsmer: rahanduskomisjonis valitseb kaoselaadne olukord

Riigikogu rahanduskomisjon hakkab neljapäevasel istungil taas maksumuudatusi arutama, kuid komisjoni aseesimehe, reformierakondlase Remo Holsmeri sõnul muutuvad eelnõude tekstid ja päevakord pidevalt ning komisjonis valitseb kaos, sest isegi liikmed ei suuda kõiki muudatusi hoomata.

Holsmer rääkis ERRile, et ta ei tea, mis neljapäevasel istungil saab, sest keegi ei ole enne koosoleku algust kindel isegi selles, mis päevakorras on, ning asjad muutuvad tundidega.

Küsimusele, kas komisjoniliikmed ise orienteeruvad pidevalt toimuvates muudatustes, vastas ta, et muidugi mitte.

"Keegi ei suuda jälgida, mis seal täpselt toimub, rääkimata avalikkusest. Komisjonis on umbes sama segane seis: tekst muutub, päevakord muutub, kõik on kaoselaadne," nentis Holsmer.

Ta lisas, et kuhu jõuda tahetakse, dikteerib enamus ehk koalitsioon, kuid vahepeal on selles protsessis muutumas ka rahandusminister, kes käis äsja välja uue idee käibemaksu tõsta. Mis sel juhul senistest maksueelnõudest saab, ei osanud rahanduskomisjoni aseesimees öelda.

"Kogu see maksumuudatuste pakett on suur ummik. Need on ju kõik korraga esitatud rahanduskomisjonile, muu hulgas on seal ka riigieelarve defitsiiti lubamise muudatus. Väga põhimõttelised otsused on korraga kuhjatud rahanduskomisjoni päevakorda ja riigikogu istungid lõppevad ära järgmisel neljapäeval, planeeritakse üht lisaistungit - väga ebamõistlik tempo kõigi nende asjade arutamisel," sõnas ta.