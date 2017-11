HOMME DELFI TV-s: kas ühtne digitaalne finantsturg on võimalik?

Finantstehnoloogia juhtivad eksperdid arutavad reedel Tallinnas, kuidas viia ellu ja panna toimima Euroopa digitaalne ühisturg. Reedel kella 10.00st saab Ärilehe vahendusel “Fintech Forum 2017” otse jälgida.

FinanceEstonia korraldatava “Fintech Forum 2017” keskmes on mõte, et euroopaülene digitaalne finantsturg looks aastas kuni 500 miljardit eurot täiendavat tulu.

FinanceEstonia juhatuse esimehe Rauno Klettenbergi sõnul ollakse täna finantstehnoloogia sektoris üha optimistlikumad, et euroopaülene digitaalne finantsteenuste turg saab peagi reaalsuseks.

“Kui kaupade ostmisel eelistame sageli odavama hinna tõttu tellida need pakiga näiteks Amazonist, siis euroopaülene digitaalne finantsturg avardaks ka finantsteenuste valikut. Nii nagu ostame täna tarbeesemeid, võiks ka tulevikus soodsamatel tingimustel laenu võtta üle riigipiiri,” ütleb Klettenberg. Ühtse digituru eesmärk on pakkuda Euroopa Liidu siseselt võimalust tarbida digiteenuseid mugavalt, kiirelt ja geopiiranguteta. “Viimaseks positiivseks sammuks selles suunas võib pidada mobiilikõnede rändlustasude ühtlustamist Euroopas,” lisab ta.

Fintech Forumi 2017 avab sõnavõtuga Euroopa komisjoni asepresident ja digitaalse ühisturu volinik Andrus Ansip. Konverentsi esimeses osas arutletakse just maailma suurima turu loomise ja seda takistavate tegurite üle.

Konverentsi teine osa keskendub innovatsioonile ning finantstehnoloogia tulevikuvisioonidele. Sõna saavad teiste hulgas LHV asutaja Rain Lõhmus ning Luminori juhatuse esimees Erkki Raasuke.

Fintech Forumi kolmanda osa fookuses on küsimus, kuidas finantsturg päriselt raha teenima panna. Financial Times’i poolt maailma 40 mõjukama finantseksperdi hulka valitud Chris Skinner teeb ülevaate, kuidas fintech-valdkonna võimalusi kõige paremini ära kasutada. Kokku astub lavale 20 fintech-valdkonna eksperti.