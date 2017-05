HOMME DELFi TV-s: kuidas tootjad ja loojad saaksid koos Eesti majanduse tulevikku luua

Homne MELT Foorum toob kokku tootjad ja disainerid, et need kaks lahutamatut valdkonda kõneleksid varasemast enam ühte keelt ning looksid seeläbi suuremat väärtust nii oma ettevõttele kui Eestile laiemalt. Ärilehe vahendusel saab kell 10 algavat foorumit jälgida.

Liiga paljusid Eesti ettevõtjaid ilmestab vähene ambitsioonikus nii tootearenduses kui pürgimises välisturgudele, ütleb majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Foorumi korraldajad usuvad, et head ideed ei ole otsa saanud ega mugavusega asendunud.

„Me usume, et tööstus vajab loovaid mõtteid ja loovad mõtted praktilist meelt. Seepärast toome MELT Foorumil kokku tootjad ja disainerid, et need kaks lahutamatut valdkonda kõneleksid varasemast enam ühte keelt ning looksid seeläbi suuremat väärtust nii oma ettevõttele kui Eestile laiemalt.

Foorumi kava:

10:00 – 10:10 Avamine, Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid juhataja Anu Lõhmus

10:10 – 11:00 Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis esitleb: ”The love of problems is the beginning of a beautiful story”

Henkka Hyppönen, Loovjuht ettevõttes +1 Agency

11:00 – 11:50 ”Milleks tööstusele see loomemajandus?’’

Swedbanki juht Eestis Robert Kitt

Loovagentuur Identity juht Ants Lusti

TMB AS Vallot Mangus

Samelin AS juht Leida Kikka

Modereerib ettevõtja Kristjan Lepik

Loe veel

11:50 – 12:00 Kokkuvõte

12-13 Lõunapaus

13:00 – 13:45 Starship Technologies Case Study

13:45 – 14:30 ”The story of Windleaf”

14:30 – 15:00 Paus

15:00 – 15:30 ”Kuidas disain on aidanud Estelonil innovatsiooni ja tootearendust teha”

Alissa Vassilkova, Estelon CEO

16:00 – 16:30 ”Tootmisettevõttest teenusettevõtteks”

Mihkel Tammo, Estanc AS CEO

16:30 – 16:45 Creative Business Cup final pitch ja autasustamine