HOMME DELFI TVs: Kasutajakogemuse tipud Tallinnas- kuidas rumalate vigade tegemist vältida

Kasutajakogemuse maailma tipud astuvad üles Tallinna ülikoolist toimuval Baltimaade pikima traditsiooniga kasutajakogemuse disaini konverentsil World Usability Day (WUD). Ärilehe vahendusel saab homme kella 9.30st konverentsi jälgida.

Osalejate ees rulluvad lahti selle valdkonna kümne rahvusvahelise tippkõneleja ja -teadlase teemad kasutajasõbralikest nn elus teenustest ja storytelling’ust kuni automatiseeritud teenuste loomiseni, mis ennustavad inimeste käitumist.

Konverentsi peakõneleja on endine BBC ajakirjanik ja tänane BBC Academy koolitaja Steve Rawling, kelle sulest ilmunud 20 000 lugu annavad väga hea aluse jagada kogemusi, kuidas rumalate vigade tegemist vältida.

Ajakava

09:30 Avasõnad

10:00 Froukje Sleeswijk Visser - Design Research in Business

10:30 Stephan Wensveen - The Role of the Prototype in Research Through Design

11:00 Kohvipaus

11:30 Ana Tajadurea-Jimenez - The Hearing Body

12:00 Aleksander Väljamäe - Neuro-art

12:30 Joel van Bodegraven - Designing Anticipated User Experiences

13:00 Lõuna

14:00 Kristi Kuusk - Crafting Smart Textile Services

14:30 Lawrence Kitson - Service Design

15:00 Nur Karadeniz - Design at the Heart of Innovation

15:30 Kohvipaus

16:00 Molly Norris - UX for Growth

16:30 Peakõneleja Steve Rawling - Why Smart People Do Stupid Things (and What You Can Do About It)

17:00 Ürituse lõpetamine

Kasutajakogemuse disaini konverents, mida korraldavad Tallinna Ülikool ja IT-ettevõte Trinidad Wiseman, on järjekorras juba kümnes. Tänavuse konverentsi toetajateks on SEB, Tallink, Elisa, Zone Media ja Veebimajutus.ee.