Homme selgub tõenäoliselt ministrit solvanud RKASi juhi saatus

Homme koguneb Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) uus nõukogu esmakordselt, et arutada RKAS-i juhtimisega seotud küsimusi. Arutluse alla tuleb tõenäliselt ka Urmas Somelari personaalküsimus.

Rahandusministeeriumi avalike suhete nõuniku Kristina Haavala sõnul koguneb homme RKAS-i nõukogu, aga kellaaeg ei ole veel teada. Nõukogu koguneb esimest korda, sest 12. juunil kinnitas selleaegne riigihalduse minister Mihhail Korb uue nõukogu liikmed. Seetõttu peab nõukogu ka endale esimehe valima. Algselt oli plaanitud kokku tulla järgmine nädal, aga otsustati ikkagi homme kokku saada, ütles Haavala. Ta tõdes, et minister on hommikul valitsuse istungil, mis lõppeb kell 12 ning alles pärast seda on võimalik koosolekut pidada.

Kuigi koosoleku päevakorda pole teada, võib eeldada, et arutusele tuleb ka RKAS-i juhatuse esimehe Urmas Somelari ametist vabastamine, seoses tema sõnavõttudega. Somelari suuvärgi tõttu lubas riigihalduse minister teha ettepaneku RKAS-i nõukogule Somelar ametist vabastada. Nimelt ütles Somelar, et haridus- ja teadusminister on „peast rase” ning seetõttu ei keskendu minister enda tööülesannetele täielikult. Varasemalt on Somelar meediasse sattunud ka väitega, et üle 45-aastased inimesed pole õppimisvõimelised, kusjuures põhjendas ta sellega RKAS-i pakutava riigile kuuluva kinnisvara hooldusteenuse halba kvaliteeti.