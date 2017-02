Honda Baltic kutsub tagasi mitmed Eestis müüdud uuemad automudelid, sest tootja on tuvastanud võimalikud defektid turvapatjades, mis mõjutavad sõiduki turvalisust.

„Honda kvaliteedikontrolli monitooringu tulemusel oleme leidnud, et teatud 2004-2010. aasta Honda Accord, Civic, Stream, Jazz, Insight ja CR-V mudelitel võib esineda ohutusalane defekt,” teatas Honda esindaja klientidele saadetud kirjas.

Turvapatjade täiteseadet puudutav ülemaailmne tagasikutsumine hõlmab eri autotootjaid ja on seotud väga suure ohutusriskiga. Kui avarii korral rakenduvad turvapadjad, siis võib turvapadja täiteseade süttida nii, et tekib liiga suur sisemine rõhk. Selle tagajärjel võib täiteseadme metallkorpus puruneda, põhjustades metallosade tungimise turvapatja ja sealt edasi sõidukisse.

Andes auto edasimüüjale üle, paigaldatakse selle turvapadjamoodulisse modifitseeritud täiteseade. Töö võtab aega ligikaudu ühe tunni ja see on kliendile tasuta.

"Tagasikutsumine on välja kuulutatud, kuna tootja on tuvastanud võimalikud defektid, mis mõjutavad sõiduki turvalisust. See võib olla seotud sõiduki funktsiooni, disaini- või konstruktsiooniveaga, mis võib kujutada juhile, kaassõitjatele või kaasliiklejatele märkimisväärset ohtu. Lisaks turvalisuse tagamisele parandavad tagasikutsumised ja uuendused meie toodete kvaliteeti pikas perspektiivis ning lisavad turvatunnet teile, kui Honda omanikule." seisab Honda Eesti veebilehel.