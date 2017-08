Hongkongis anti kõrgeim taifuunihoiatus

Hongkongi observatoorium andis täna esmakordselt viie aasta jooksul 10. astme taifuunihoiatuse, kuna ränk taifuun Hato tabas piikonna finantskeskust tugeva tuule ja sajuga, jättes Hongkongi börsi ära kauplemise.

Viimati anti selle astme hoiatus 2012. aasta juulis taifuun Vicente tõttu. Terve päeva oli börsil kauplemine peatatud viimati 2016. aasta oktoobris, kui taifuun Haima viis ka koolide sulgemiseni ja lendude tühistamiseni.

Hongkongi rahvusvahelisel lennuväljal on tühistatud umbes 450 lendu. Cathay Pacific Airways teatas, et enamus nende lende Hongkongist ja Hongkongi on täna kella 6 hommikul kuni kella 17ni tühistatud.

Enamus ärisid on suletud ja ka linna ühistransport ei tööta. Valitsus avas 27 ajutist varjupaika. 198 inimest on sealt otsinud varju, kirjutab Bloomberg.

Wan Chai äripiirkonnas on kukkunud puud kiirteele. Liiklus on tagasihoidlik, kuna enamus inimesi ei lähe täna tööle.