Hongkongis maksti veatu teemandi eest rekordilised 71,2 miljonit dollarit

Roosakas 59,6 karaadine teemant müüdi täna varahommikul Hongkongis telefonioksjonil 71,2 miljoni dollari eest.

Oksjonikorraldaja Sotheby's teatas, et "Roosa Tähe" nime kandev teemant on ajaloo suurim lihvitud veatu teemant, vahendas Reuters.

Teemanti jahtis telefonioksjonil kolm pakkujat. Praegune hind jäi kõvasti alla mullu sügisel sama teemandi eest eelmisel oksjonil pakutud 83 miljonile dollarile. Kuid toonane ostja loobus rahapuudusel.

See kord on Sotheby's veendunud, et ostjal, Chow Tai Fook -nimelisel juveliiriäril, on finantsjõudu piisavalt teemandi ostuhinna tasumiseks, vahendas Reuters.