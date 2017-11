Hongkonglased eksootilises Eestis: inimesi on vähevõitu

Hongkongi ajaleht South China Morning Post avaldas reisikirja, mille kohaselt Hongkongi üks juhtiv reisibüroo saatis oma töötajad Eestisse Haanjamaale talusse eksootikat otsima.

Ja seda nad leidsid. 1957. aastal asutatud Lotos Tours saatis kümme inimest augustis nädalaks elama ja tööle Lõuna-Eestis asuvasse Kiidi talusse.

Reisibüroo tegevjuht Keller Mak rääkis, et see oli hea võimalus ajada töötajad välja mugavustsoonist.

1,3 miljoni elanikuga Eesti asub 45 000 ruutkilomeetril, millest pool on mets. Seega elab Eestis keskmiselt vaid 28 inimest ruutkilomeetril. Seevastu Hongkong on planeedi üks tihedama asustusega piirkond, kus 7,3 miljonit inimest elab vähem kui 3000 ruutkilomeetril, mis teeb rahvastiku tiheduseks 7000 inimest ruutkilomeetri kohta.

Talus olles õppsid hongkonglased puid raiuma, looduskaitset ja isegi Eesti rahvatantsu. Vastutasuks õpetasid hongkonglased eesti lastele hiina kalligraafiat ja pulkadega söömist.

„Oleme harjunud Hongkongis hea eluga, mille osaks on õhukonditsioneerid ja soe vesi. Vaja on vaid nuppu vajutada,“ rääkis Edward Tam. „Kiidi talus õppisime, et kui tahad vannis käia, tuleb kõigepealt vesi soojaks ajada ja selleks on vaja metsas puid teha.“