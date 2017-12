Hoogne piirikaubandus on pannud maksuameti Lõuna-Eesti söögikohti kontrollima

Hoogsa alkoholi piirikaubanduse tõttu teeb maksu- ja tolliamet regulaarseid kontrolle ka Lõuna-Eesti toitlustusasutustes. Avastatud on pisirikkumisi, mille eest määratud trahvid ulatuvad 400 euroni.

Maksu- ja tolliameti avalike suhete juht Rainer Laurits ütles, et Lõuna-Eestis alkoholi ebaseadusliku käitlemise avastamiseks teostab amet kontrolle regulaarselt ja riskianalüüsile tuginedes.

Riskiannalüüsi sisu ehk millised asutused ja mis põhjustel kontrolliks valitakse, ei soostunud ta avaldama. „Kasutame selleks meile kättesaadavaid andmeid,“ lausus ta.

Lauritsa sõnul on kontrollide käigus avastatud toitlustusettevõtete poolt pisemaid rikkumisi, kuid Lätist ostetud viinaga kaubitsemist mitte.

„Seni on olnud tegu pisirikkumistega, mis seotud alkoholi käitlemise nõuete rikkumisega. Karistused on jäänud vahemikku 200-400 eurot,“ ütles ta.