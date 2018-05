Hooldekodude juht toetusrahade äravõtmisest: riigi lähenemine on selline, et kõigepealt karistame ja siis hakkame uurima

Selliselt tegutsedes jõudis rahandusministeerium tulemuseni, et kui politsei esitab kahtlustuse, siis ministeeriumi jaoks on kahtlustatav süüdi. Rahandusministeerium on enda otsuses märkinud otsesõnu, et tuginetakse kriminaalasja materjalidele ja midagi muud uurida ei ole

vaja. Tundub, et riik realiseerib sellega uut õigusdoktriini - kõigepealt karistamine ja siis kohtumõistmine. Nii peab toetuse saanud isik tagasi maksma toetuse vaatamata sellele, et on võimalik, et tema suhtes esitatud kahtlustusest loobutakse või ta kohtus õigeks mõistetakse.

Konkreetses juhtumis on uurimine olnud otsekui lumememm jaanitulel, sulanud ja lagunenud. Kahtlustuses on anekdootlik väide, et kelmuslik on saadud laenu tagasimaksmine laenu andjale ja kui miski on ehitatud laenuraha arvel või kui on kasutatud arvelduskrediiti, siis uut väärtust loodud ei ole. Neid "uudseid" majandusteoreetilisi väiteid võiks häbeneda nii rahandusministeeriumi ametnikud kui ka politsei.

Samu printsiipe edaspidi järgides võiks Eestis kriminaalmenetlust uuendada nii, et kahtlustuse esitamisel määratakse kohe ka karistus, isik asub karistust kandma ja kahju hüvitama ning uurimine käib sellega paralleelselt.

Loe veel

Rahandusministeeriumi poolt 10. mail 2018 tehtud ilmselt ebaseadusliku otsuse vaidlustame me kohtus. Samas ei saa me aru, miks raiskab rahandusministeerium maksumaksja raha ja teeb kahtlustuse saanud isiku suhtes enne kohtunikku otsuse, et tegemist on kuriteoga?"