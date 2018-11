Hooldusesse suunduvad laevad jätavad Tallinki sõidugraafiku hõredaks

Nii viibib 6. jaanuarist 17. veebruarini dokis hooldusel Baltic Queen, mis jätab Tallinna-Stockholmi liinile selleks ajaks vaid ühe laeva. See tähendab, et igapäevaste reiside asemel saab pooleteise kuu jooksul väljuda Rootsi pealinna ülepäeviti.

Süstiklaev Star on Tallinna-Helsingi liinilt eemal 7.-23. jaanuarini, tekitades seniks samuti liinile hõredama graafiku. "Suvel nägime, et lasteala on Staril jäänud väikeseks, nii et laiendame seda. Lisaks uuendame kohvikuid-restorane-bufeed," põhjendas Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link.

Korraline remont on ootamas veel Helsingi-Stockholmi liini laeva Silja Symphony (9.-21. jaanuarini), Turu-Stockholmi liinil sõitvat Galaxy't (20. jaanuarist 6. veebruarini) ja Paldiski-Kapellskäri liinil sõitvat kaubalaeva Regal Star (23. detsembrist 6. jaanuarini).

"Igal aastal nad hoolduses ei käi, vaid vastavalt uuendusvajadusele. Need on meil pikalt ette planeeritud, teeme madalperioodil kas aasta lõpus või aasta alguses. Esimene kvartal on meil peamine dokkide periood," lausus Link.