Hoolimata majanduskasvust tõmbavad soomlased tänavu jõulukulutustele pidurit

Nordea tegi Soomes uuringu, millest selgus, et soomlased kulutavad jõuludele keskmiselt ligi 500 eurot inimese kohta, kirjutab Iltalehti.

Paljuski oleneb soomlaste jõulukulutuste suurus vanusest. Üle 65-aastastel on kulutada jõuludeks rohkem raha kui keskmisel soomlasel. Seevastu 18-25-aastaste eelarve on väiksem.

Nordea ökonomist Olli Kärkkäinen soovitab inimestel, kes ei soovi jõulude ajal eelarvet lõhki lasta, pidada kinni oma eelarvest ja teha jõuluostude plaan.

490 eurost, mis soomlased keskmiselt kulutavad tänavu jõuludele, läheb 290 euro kingitustele ja 200 eurot muudele kulutustele nagu söök ja jõulukaunistused.

Soome paljulubav majanduskasv ja suur tarbijate kindlustunne ei näita endas märke jõulukulutuste eelarvetes. On suisa üllatav, et soomlased kulutavad jõuludele vähem kui mullu, kui summa oli 520 eurot.

„Oli väike ootus, et summa kasvab, sest majanduses on parem olukord ja tarbijate kindlustunne on rekordtasemel,“ lausus ökonomist. Osalt võib jõulukulutuste vähenemise taga olla teadmine, et majanduskasv pole avaldanud mõju inimeste ostujõule. Ka palgaläbirääkimised ei ole veel lõppenud.

Üle 65-aastased kulutavad küsitluse kohaselt jõuludele keskmiselt 510 eurot. Põhjus, miks 18-25-aastased kulutavad keskmisest vähem võib olla seletatav sellega, et nad söövad jõulude ajal vanemate juures.

Ka tänavuste kingiideede osas on populaarsed šokolaad ja teised maiustused, mänguasjad ja rõivad. Naised kingivad meestest meelsamini riideid ja isetehtud kingitusi, mehed eelistavad seevastu kinkida elektroonikat.

Raamatute kinkimine oleneb suuresti vanusest. Iga kolmas üle 65-aastane plaanib osta jõulukingitusteks raamatuid, kuid 18-25-aastaste seas plaanib raamatut kingituseks osta iga kaheksas.