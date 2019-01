Hoolimata Nordica kokkutõmbumisest tahab Tallinna Lennujaam kasvatada reisijate arvu selgi aastal

"Tallinna Lennujaama positsioon on täna parem kui kunagi varem - me teenindame aastas üle 3 miljoni reisija, mida on kaks korda rohkem kui 10 aastat tagasi, sihtkohtade arv, kuhu on Eestist võimalik lennata, on sama ajaga kasvanud 40%. Meie pingutusi olla maailma koduseim lennujaam on märgatud ja kõrgelt hinnatud nii kodu- kui välismaal. Aga see on alles vahepeatus. Me näeme, et Tallinna Lennujaam on võimeline kasvama oluliselt suuremaks ehk me suudame teenindada aastas kuni 5 miljonit reisijat ja veel rohkem lennuliine. Just nende eesmärkide saavutamiseks töötame me kogu oma meeskonnaga iga päev," kiitis Tallinna Lennujaama juhatuse esimees Piret Mürk-Dubout.

Tallinna Lennujaama kommertsdirektori Eero Pärgmäe sõnul lennujaama roll - eriti Nordica käitumise taustal - vaid kasvab. "Nüüd, kus Nordica on oma ühendusi kokku tõmmanud on just lennujaama roll Eesti sidumisel Euroopa, Aasia ja kogu maailmaga oluliselt kasvanud. Juba tänaseks on saavutatud see, et lennuühenduste arv ei vähene, vaid pigem isegi suureneb. Samuti töötame nii uute puhkuse- kui ka ärisihtkohtade loomise nimel eeskätt Saksamaa, Lähis-Ida ja Aasia suunal. Aastaks 2020 soovime me luua otseühenduse Dubai või Dohaga."

2018. aasta suvel tõusis Tallinna Lennujaama otsesihtkohtade arv 41-ni, eelmisel suvel lisandus mitmeid huvitavaid suveliine, millele lisandus hulgaliselt tšarterlennu sihtkohti - nii said eestimaalased lennata otse Tallinnast näiteks Constantasse ja Ohridi. Aastaringsetena lisandusid Malta, Küprose ja Edinburgi liinid. Kokku on aastaringseid sihtkohti oli 27.