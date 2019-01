Horisondil terendab energiakriis: jaapanlased kavatsevad loobuda Suurbritannia tuumajaama plaanist

Hitachi on väga lähedal sellele, et loobub sootuks tuumajaama püstitamisest Wylfasse Walesi piirkonnas, vahendab Financial Times. See annaks aga suure hoobi Suurbritannia tänasele energiastrateegiale.

Wylfa tuumajaama rahaasjadega kursis olevate allikate sõnul on tugevate investorite puudus tekitanud olukorra, kus Hitachi ei saa enam jätkata raha pumpamist Horizoni-nimelisse tuumajaama projekti. Nende sõnul teatab Hitachi nõukogu järgmisel nädalal, et loobub projektist.

Jaapani ettevõtte plaani Suurbritannia projektist loobuda avalikustas Nikkei ärileht. Ettevõte ütles väljaandele antud kommentaaris, et nad on „analüüsinud Horizoni projekti hetkeseisu, sealhulgas selle võimalikku peatamist”. Küll aga möönis ettevõte, et ühtegi ametlikku otsust selles osas pole veel tehtud.

Hitachi on kulutanud iga-aastaselt miljonitesse inglise naeladesse küündivaid summasid selleks, et valmistada Walesile kuuluvat Anglesey saart ette tuumajaama rajamiseks ning oma tehnoloogiale Suurbritannias litsentsi saamiseks.

2018. aasta märtsiks oli Hitachi kulutanud tuumajaamale 847 miljonit naela, mis ettevõte peab nüüd lihtsalt kahjuna maha kandma. Mullu detsembris ütles Hitachi tegevjuht Hitoaki Nakanishi: „See on raske otsus. Me oleme jõudnud kriitilise piirini.”

Tegemist ei ole ainukese tuumajaamaga, mille ehitus on Suurbritannias ette võetud. Algne plaan nägi ette kolme uue tuumajaama püstitamist. Üksnes kõige esimese, EDFi jaama projekt Hinkley Pointis Somerseti maakonnas on jõudnud ehitusfaasi, kui on niigi kaheksa aastat algsest ajakavast maas. Hitachi otsus võib tähendada 400 töökoha kadumist.