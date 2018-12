Hotell USAs vallandas 2 töötajat, kes kutsusid mustanahalisele kliendile ilmaasjata politsei

Nädal aega tagasi kutsusid kaks Portlandis asuva ja Hiltoni hotelliketti kuuluvad DoubleTree hotelli töötajat mustanahalisele kliendile Jermaine Masseyle (34) politsei pärast seda, kui olid märganud teda hotelli fuajees ja nõudnud talt tema toanumbrit, vahendab Business Insider.

Massey sõnul oli ta hotelli turvatöötajale isegi oma hotellitoa võtit näidanud, kuid see oli öelnud talle, et ta peab lahkuma. Ühtlasi helistas hotelli administraator politseisse, süüdistades Masseyd hotellis „logelemises”.

Mehe enda selgitusel rääkis ta möödunud nädala laupäeval hotelli fuajee vaiksemas nurgas telefonitsi oma emaga, kui turvamees talle ligines, küsides, kas ta on hotelli külastaja ja mis on tema hotellitoa number.

Oma Instagrami postituses, kus Massey intsidenti väga detailselt kirjeldas, pakkus mees, et hotelli töötajad võtsid ta sihikule seetõttu, et ta on mustanahaline. „See ei ole mitte mingisugusel tingimusel normaalne, kui hotellikülalisi hakatakse nahavärvi alusel diskrimineerima ja asutakse iseenda rassiliste eelarvamuste tõttu järeldusi tegema,” märkis Massey.

Hotell teatas nüüd nädal aega hiljem, laupäeval Twitteri vahendusel, et neil on nulltolerants igasuguste rassisimi ilmingute suhtes ja vabandas Massey ees. Ühtlasi teatas hotell, et vallandas need kaks töötajat, kes Masseyga inetusti käitunud olid. „Hilton vabandab sügavalt härra Massey ees,” teatas hotell.