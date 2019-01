Hotelli juht: aastaga 80 000 soomlase kadumine on valus mitte ainult majutussektorile

"Hotell on aga nagu vedur ja vagunid moodustavad kõikvõimalikud ettevõtted, kes turistide äralangemisest samamoodi kahju kannatavad. Olgu need siis restoranid või juuksurisalongid, autoremonditöökodadeni välja," rääkis Go Hotel Shnelli juht Alver Pupart.

Aastavahetustki iseloomustas pigem konkreetse hotelli puhul 30 protsendiline Vene turistide arvu tõus, aga soomlaste number langes Shnellis kaks korda. Pupart möönis, et Shnelli ei ole täitvusnumbri poolest siiani väga hullusti pihta saanud, sest nende asukoht Balti jaamas on hea. Telliskivi linnaku areng ning uue Balti jaama turu avamine on heale mainele kõvasti kaasa aidanud. Suure osa ehk pea 15% ööbijatest moodustavad eestlased ise. Seda näitab ka statistika, et suuresti on just siseturistid need, kes majutusettevõtetes ööbijate numbreid üleval hoiavad. Puparti sõnul on eestlastest "turistide" puhul hea ka see, et need aitavad vaiksematel aegadel hotelli täita.

"Aga 2018. aasta kokkuvõtteks võib prognoosida, et soomlasi jäi vähemaks 80 000 võrra. Seda ikka naljalt ei asenda ning näiteks aasia turistidega ei kata. Samas on väga tore, et ka nemad meid tänu Finnairile ja Tallinkile üles leiavad."

Pupart ütleb, et soomlaste seas on juba väga laialt levinud arusaam, et Tallinn on liiga kalliks muutunud. See tähendab, et näiteks enne nelja- või viietärnihotellis ööbinud ei hakka eelistama nüüd kolmetärnilist Shnellit, vaid jätavad Eestisse üldse tulemata.