Hotelliärimees: kas saame halba teenindust või oleme nõus teenindaja keele ja kultuurilise tausta osas kompromissi tegema?

Täna avaldatud tööandjate majandusspidomeetri järgi on Eesti majanduse hoog langenud 78le kilomeetrile tunnis. Sealjuures on kriitika valitsuse aadressil taas kavanud. Eesti hotellide ja restoranide liidu juhatuse esimees Verni Loodmaad teeb eriti murelikuks pikaajalise vaate puudumine töökäte riiki toomise osas.

„Liidu poolt vaadates on ülioluline säilitada töörahu turismimajanduses. Meil on palju väikeettevõtteid, kes võitlevad „olla - mitte olla"-piiril ja 2018. aastal on loodetavasti aeg varude täiendamiseks, töötajate koolitamiseks ja hoidmiseks. Palgasurve on suur ja sektor peab sellega hakkama saama," alustas Loodmaa.

Ta lisas, et olemasolevad maksuturbulentsid nendega kaudselt seotud tööstusharudes (alkoholi aktsiis eeskätt) mõjutavad ka turismimajandust. Murelikuks teeb neid pikaajaline vaade või õigemini selle puudumine töökäte osas.

„Siin saame riigiga asja valulikkusest ühtemoodi aru, aga häid lahendusi laual ei ole, kuna need nõuavad väga julgeid poliitilisi otsuseid. Kui saame kohvikus halba teenindust, siis peame endalt küsima, millisele kompromissile oleme nõus minema teenindaja keele ja kultuurilise tausta osas. Valitsus otsib lahendusi, mis on iseenesest hea. Mure on analüüsi ja mõjude vähene mõju julgete otsuste tegemise eel," tõi Loodmaa välja.

Loe tänast Ärilehe lugu pikemalt siit.