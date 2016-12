Tallinna hotellide esindajad kinnitasid vahetult enne aastavahetuse pidustusi, et hotellide täituvus on hea ning domineerivad endiselt külalised Venemaalt, kuid "heade aegadega" ehk 2013-2014. aastatega võrrelda ei saa. Kuna sel aastal langeb aastavahetus nädalavahetusele, on rohkem oodata ka Skandinaavia turiste. Suurt madalseisu kardetakse aga just jaanuariks.

Savoy Boutique hotelli, Palace'i ja hotell Berni opereeriv TallinnHotelsi juht Ain Käpp ütles, et aastavahetuseks saadakse toad täis, ent vene turistide arv ei ole kindlasti taastunud. "Meie hotellide puhul on aastavahetuse vene küaliste osakaal näiteks 20% - 50% sõltuvalt hotellist. Ülejäänud osa 50%-80% on külalised Euroopast ja Skandinaaviast," ütles Käpp. Ta tõi aga välja, et raskeim seis on jaanuarikuu esimese poolega, eelkõige esimese nädalaga, mil alternatiivi Vene külalistele on leida raske kui mitte võimatu. "Sel jaanuari perioodil on vene külaliste osakaal meil 50% - 65% juures. Märkimisväärset kasvu ei ole, kuid tänases olukorras oleme rahul. Eestis on esimese kümne kuuga võrreldes nö heade aastakäikude ehk 2013.-2014. aastatega on vene turistide tasemest puudu keskmiselt 200 000 ööbimist. See on ülisuur number!"

Esimest aastavahetust Eestis tähistav hotell Hilton on samuti välja müüdud. Hotelli juht Daniel Habersatteri sõnul ei oskaks aga nemad mõne asukohariigi domineerimist turistide seas välja tuua, pigem on külalisi nii Euroopast kui väljastpoolt seda. "Jaanuari ja üldisemalt esimese kvartali väljavaade on arvatavasti tavapäraselt tagasihoidlikud, kuid selle peaks tasa tegema ülejäänud aastaga," rääkis Habersatter.

Radisson Blu Sky hotelli müügijuhi Kristel Kirsi sõnul on neil vene turistide arv on 2015. aastaga võrreldes kasvanud. "Täituvus on aastavahetusel ligi 100% ja vene turistid moodustavad sellest enamuse. Kuna aastavahetus langeb kokku nädalavahetusega, siis on Soome ja Skandinaavia riikide külaliste huvi sellel aastal suurem," selgitas ta.

Tallinnas kolme hotelli omav Tallink on samuti täisbroneeritud - nende sõnul peamiselt samuti just vene klientide poolt. "Aastavahetuse klientide seas on suurem osa külalisi Venemaalt, sest seal on heaks tavaks kujunenud uusaasta vastu võtmine Eestis," ütles Tallinki esindaja Krista Tuulik. Pirita Spa hotellis on neil vene turistidele ka eraldi aastavahetusprogramm.

Küll aga nentis ta, et hotellipidajatel on mure jaanuari esimese poole täituvusega, sest aastavahetuse turistide ööbimise pikkus piirdub tavapäraselt kolme ööga.