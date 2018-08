Hotellide liit: turismimaksu seadust muutmata kehtestada ei saa

"Suures plaanis mõistagi ei ole ükski täiendav maks turismitööstusele hea," rääkis Loodmaa. "Ma kindlasti ei oleks üleolev, öeldes seda, et las turist maksab. Turist ei loe raha, mis see üks euro talle ikka on. Ei. Nii lihtne see kindlasti ei ole – turist on täpselt samasugune inimene, nagu ka eestimaalane ja loeb oma raha, kui ta endale sihtkohta valib."

"Kui me samas teame, et meie lähiriikides, meie naaberpealinnades, ei Riias, ei Helsingis ei ole seda turismimaksu kehtestatud, siis tuleks ikkagi väga põhjalikult analüüsida seda, et kas see kui meie turismimaksu kehtestame ja hakkame seda koguma, kas see meie konkurentsivõimet ei halvenda. Eriti selles suunas, kui me täna teame, et Soome turistide arv on langustendentsis. Mis sõnumi me oma suurimale turismiturule, kust me kõige rohkem välisturiste ootame, mis sõnumi me sellele turule anname?" küsis ta.

Tallinna linnavolikogu keskerakondlasest esimees Mihhail Kõlvart tegi eilsel volikogu istungil ettepaneku kehtestada Tallinnas turismimaks ja kutsus kõiki erakondi sel teemal kaasa arutama. Volikogu esimehe sõnul on seda tarvis, et turistidelt Tallinna linnale rohkem raha saada.